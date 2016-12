Büdabuachweda + oana Gschicht

13.12.2016, 05:19 Uhr

Wos i do jetzt moch ? Nau i schreib eich a Gschichtl. Vü wißt´s jo eh a schon von mir, und a im Fernsehen siacht ma so viel von meinen Tun und werkln.Deshalb hob i ma holt gedocht, i relaxe mol do so im Hochschwabgebiet. Rico wor do a glei bei der Soch.... Nix tuan und die Sonnenstrahlen genießen. Wos mia do in da Natur gmocht haum ? A wengal trunka , a wengal gfaulenzt , a wengal umadum gschaut. Des Gebiet haum ma sich a bissal eingeprägt wos ma Olles obfliang müssen.Und gaunz zum Schluß, sehn ma sich aum 24. Dezember.Ps.... Uns zwoa secht´s net, aber all die Geschenke die unterm Bam liengan.