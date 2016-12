De perfekte Ergänzung......

06.12.2016, 18:28 Uhr

Nußkipferl..........a poor Rezepterl hob i jo nu zum ena-stölln. Vielleicht kauns nu wer braucha.Nußkipferl, des Beste aus der Haselnuss veredelt mit Ribiselmamalad und mit Schoko geküsst. So jetzt is Schluß mit Süßholz raspeln... grins Jetzt geht´s auns mocha.Butter ,Staubzucka ,Zitronenschale,Vanillezucka ,Salz , schaumig rühren.

Nach und nach desunddazua gem .Zum SchlussMehl und dieHaselnüsse unterheben.Des Backrohr aufvorheizen .Mit Hilfe eines Dressiersackes mit kleiner Sterntülle Kipferln aufs Blech dressieren.ca. werdens gebacken.Erkalten loss´n und mit Ribiselmamalad zaumsetz´n.... und in Schoko tunken.Ps... und jetzt schau i ma de Rätsellösung aun, weil wos i schon gsehn hob , is des a Hartes Karin an Karin Rennen..... Des wird jetzt a Orbeit.Einen schönen Abend wünsch i nu.