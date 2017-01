Des is der Jännergewinn

06.01.2017, 08:49 Uhr

A Rätselstellung aus meiner früheren Zeit. Wos ma a grod einfällt, um dieses Schmuckstück füa an Herrn los-zu-bringaFrage :..........Ihr steht´s vor oan Seerosenteich. Schauts ene , und wos siacht´s do ? Oa Seerose. De bewunderts halt.Aum nächsten Tog geht´s wieda hin, schauts in den Seerosenteich ....und wos secht´s.... a zweite Seerose....... Do is die Freid natürlich riesen groß.

So geht des holt so weida..... Und aum 5. Tog steht´s wieda vor dem Seerosenteich... und sechts wieda so wunderschöne Seerosen, die ihr aber abzählts.... do secht´s gor 16 Seerosen.... und so geht des imma wieda weida.......Noch einigen Togen danoch steht´s wieda davor und secht´s dass der See imma mehr Rosen hot.Aum 28. Tog is er halb voll mit Seerosen.... Jetzt mog i wissen, waun is der See daun vollkommen voll ?Eh soooooo leicht.