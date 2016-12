Wir laden Sie

und Ihre werten Bekannten zu unserem

Hausball

am Samstag, den 18. März 2017,

mit dem Beginn um 19.00 Uhr

höflichst ein.



Es spielt die beliebte Kapelle

Gianesins

aus Bruck an der Mur.





Tischreservierungen erbeten

unter 03861 / 2203

oder per E-Mail:

post.karlon.aflenz@aon.at



Genießen Sie diesen Abend und nützen Sie unseren Stammgästepreis für die Nächtigung in unserem Haus inklusive Frühstücksbuffet.



Familie Karlon und das Post Team