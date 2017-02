I brauch mol frische Luft

04.02.2017, 08:22 Uhr

Und jetzt bevors wos meldets.....Hob jo a Schatzerl...und ihr werdets jetzt song... hot a gaunz a liabe und maschiert do allan umadum.Erstens... i muaß mei Schatzerl schützen und so a Marsch mit de kurzen Haxerln is für mei Schatzerl afoch zu beschwerlich.Zweitens.... Sie is jo so zart und kloa , do mog i afoch net , dass sie sich übernimmt.Drittens.... So kaun sie sich freun und i a, wenn ma sich wieda zaumfindet.Do haum ma uns wos zum erzählen. Selber kann i ihr die Eindrücke so richtig schön erzählen und mei Schatzerl wird neugierig und frogt dafür um so mehr. So geht uns der Gesprächsstoff nie aus.Und ehrlich ! - Tät´s ihr so a liabs zartes Wesen in die Kalte Winterwöd do aussi jong ?Jetzt bin i total abgekommen von den Bildern die do enstanden sind.Aber vü kaun i eh net dazua song , weil die Bilder sprechen eh Bände.I dazö liaba mein Schatzerl Olles.