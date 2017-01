I wort auf a Taxi.....

24.01.2017, 07:18 Uhr

Auf amol hot´s geheißen.... morgen darfst mit wem mit.Nur mit wem ? Hmmmmmmm..... noch ana Weile hob´s i eh erfahren..... Und glaubt´s mas , i hob mi gfreit. Weil mit da Tante Hetschi wor i jo a schon untawegs...und jetzt is wieda so weit.Beim Fensta bin i ghängt , bei da Tür hob i aussigschaut..... herum gwuslt bin i.... daun is zfü worn. Zaumpockt hots mi , die Erika , in an Rucksackl und glott aussigstöllt bei der Tür. Hmmmmm , sollt i doch in Zukunft a wengal net so narrisch sein.Aber mei Abholdienst wor eh schon aum Weg. Also hob i net laung gwort do draussen aum Gang. Und glei danoch is los gaunga.....Wohin ? jo.... des kaun i gor net so song... do miaßts im online Bz schaun.......