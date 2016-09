Jetzt is so weit - i stell euch meinen Neuen vor !

28.09.2016, 05:17 Uhr

DES HOT BESTAND !Auwa i faung von vorne aun. Hob i doch oan ghobt - auwa a gor net so laung. De Beziehung hot net laung aunholt´n, denn noch ana kurzen Zeit wor des gaunze schon einseitig. Imma Aunsprüch gstellt damit wieda Olles im Lot wor...und und und... Und selber damit i glaubt hob, dass Olles passen sollt , hob i getaun.... Gricht , und enesteckt.... Damit wieda Olles Funktioniert und des hot net wenig kost. Also wor des afoch Oa-Seitig - Imma gnumma und der aundare hot gem.Des geht net laung guat.... also hob i des gaunze beendet, bevor i aum Verzweifeln wor.Die Trennung is ma woas Gott net leicht gfolln und hot vom Herzen weh getaun, aber so kaun ma net weitatun.Also hob i mi aundaswertig umgschaut.Bei vielen Vermittlern wor i - hob ma ollahaun aungschaut und die Vorzüge erklären loss´n....Wos holt am Besten zu mir paßt.Vü Zeit hob i net ghobt, und a poor mol hob i drüba schlofa müssen.Aber daun hob i mi entschieden.Aun den Bildern secht´s , wia guat dass ma zaumpassen.Sportlich is er - a tolle Stimm hot er - Leuchtende Augen - a von hinten is er sehr ansehnlich - a reines Herz - und sehr einladend is er - Also Olles wos oa Herz begehrt. Und nu dazua is er Bz-Fan. Am Taferl und Pickerl. Wos wü ma mehr.Des oanzige wos er net hot - is a große Klappe.Bei dem bin i ma sicher dass er mi so einige Jahren net verlossen wird... und wenn i aun des denk.... daun geht a mei Herz auf.So - und nun kennts mein Neuen. Grins.