Preisübergabe....

Natürlich hob i gwort und gwort.... bis sich wos getaun hot. Die Zeit is ma sooooo laungsaum vagaunga, dass i gor nimma gwußt hob wia i hucka soll.Mei Aufgob wor, den Preis wos der Josef gewonnen hot , zu überreichen.Und daun wors so weit.................................. endlich hots geläutet. Do worns.... Der Josef mit seiner Frau die Susi.Mah.... hob i Herzpumpan ghobt. Weil i jo gor die Ehre ghobt hob , den Preis zu Überreichen. Do hob i doch a glott mei Haum aufloss´n.Und lustig wors. Sooooo liabe Leit wos die Zwoa san.... Do wor mei Nervosität glei dahin. Und echt liabe Freind hob i gfundn.Es wird sicha net laung dauern und ma siacht sich..... do darf i daun a mit´n Auto fohrn.Is des schön, .....immer so nette und liabe Menschen kenna zu lernen. Des bereichert oan echt gaunz schän.Und wo nu schän is , is dass i a ins Leben gholt worn bin.... jetzt erleb i wos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!