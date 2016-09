Richtig essen von Anfang an!

Bruck an der Mur

Richtig essen von Anfang an! "Gemüsetigeralarm" Ernährung von 1 bis 3 Jahren.

Anmeldung erforderlich: 0316/8035-1131 (Mo-Fr 8.00 bis 12.00 Uhr) oder per E-Mail an: richtigessen@stgkk.at