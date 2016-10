Schneeschaun auf´n Hochanger

06.10.2016, 05:49 Uhr

Von der Seebergalm is auffi gaunga zum Hochanger. Ollaweil hots a wengal hergrengt. Aber wia sogt ma so schön ? Es gibt koa schlecht´s Weda.... nur......Je weiter es auffi gaunga is um so mehr hot a der Wind aungfaunga. Und auch die Sonne wollt sich mit den Wolken und Wind messen. Aber so richtig gwunnga hots net. Aber an Regenbogen hot sich ins Bild geschlichen. Also wor des Weda jo gor net so org.A Gipfelkreizfoto hob i daun doch nu gmocht. Aber mit gaunz schöner Anstrengung, weil die Kamera den Wind net standhalten hot können.Aber danoch is glei über die Göriacher Alm owegaunga.... mit an bissal an Gwicht im Gnack. Latschna haum herholt´n müssen.... De wern nämlich braucht. Für Deko und Gebinden.Beim Auto aunkumma wor i daun schon a wengal ausgfroren. Ene ins Auto und hoam , wos wirklich worm wor.Und wos hob i gsehn ? Natürlich koan Schnee...