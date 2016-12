SELBSTBAUWORKSHOP beim OBI Markt Bruck/Mur.Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, kann dieses Jahr mit einem selbst gebauten überzeugen. OBI Kunden haben am 8.12.2016 im OBI Markt Bruck/Mur die Möglichkeit unter Anleitung eines fachmännischen Kursleiters ein (Wein-)Regal oder einen Kinderschreibtisch direkt im Markt aufzubauen und fertig mit nach Hause zu nehmen. Für Versorgung der Teilnehmer während des Workshops ist gesorgt!Anmelden können Sie sich direkt vor Ort oder per Email an: markta103@obi.at