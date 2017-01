Tante Hetschi auf Besuch

28.01.2017, 20:03 Uhr

I natürlich nur so umadum glahnt. Und daun hot´s ghoaß´s .... die Tante Hetschi kummt .In voller Erwartung wor i...und daun.... jo daun , is die Tür aufgaunga... und do worn´s.Die Begrüßung wor natürlich supa...und aus oan Aungwinkel hob i a gsehn, dass die Tante Hetschi vasteckt hinter ihrem Rücken wos trong hot.Hmmm, is des leicht gor für mi ? .... Grinst hots jo gaunz schön , und mei Hals is imma länger worn.Aber bevor i des so richtig zum Gsicht bekommen hob, hob i wos zum hören bekommen.Tante Hetschi hot holt gmeint.... dass i jo net imma und überall dabei sein kann....und dass i holt daun allan bin .....und dass ma net fad wird oda gor traurig werd hots ma wos mitbrocht....................................................Daun hot´s die Schachtel hergstellt.... Und do is ma a süßer Duft schon aus der Schachtl gstieng. Mei Neugierde is imma größer worn.... und des Herzpumpan is a ollaweil lauter und schnölla worn. Und daun .................. endlich hob ich´s gsehn.A zorte , kloane Bärin hot ma do entgegen gschaut.A Weibal , a Freindin..... damit ma eben net fad wird. Des Gfühl wias oan do geht, brauch i do eh net beschreim... weil des kennt´s sicha a .Huhi.... so a Freid. So kurz bin i do jetzt erst präsent und schon hob i a Freundin. Jo gfolln tuats ma echt. Und i gfrei mi schon wenn i mol allan bin.... Hihi.....Alles andere ...is daun privat.