Und wieda is heit net so schlecht....

26.11.2016, 18:57 Uhr

Also is Zfuaß noch Mariazell gaunga. Eh de Runde die i öfters dreh.Bei angenehmen und wirklich milden Tag is über die Sauwandprommenade ene gaunga in die Stodt. Und do wor schon a Trubel. Der Grund ? Der Advendmorkt hot schon offa ghobt. A kloane Runde zong a supa guaten Punsch trunka , und hoam is wieda gaunga . Und des über die Alte Eisenbahntrasse. Es wern sich viele frong, warum imma de Streck´n, weil di kennt ma jo schon. Jo sicha- hobts a Recht . Aber egal wia oft ma des geht, die Natur zeigt oan imma wieda wos Neues und Schönes.