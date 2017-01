VERRÜCKUNG, Lesung: eine literarisch-musikalische Annäherung an Christine Lavant

Kapfenberg: Kulturzentrum |

Agnes Heginger: Gesang, Rezitation, Komposition

Maria Frodl: Violoncello, singende Säge, Rezitation



Veranstaltungsort: KUlturZentrum, Mürzgasse 3 / 2. Stock, 8605 Kapfenberg

Beginn: 19:00 Uhr

Freier Eintritt!



„Verrückung“ ist eine Annäherung an das Leben der Autorin und widmet sich ihrer sprachgewaltigen Lyrik, sowie der posthum erschienenen Erzählung „Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus“. In der ungewöhnlichen Besetzung – Sprechstimme, Cello, singende Säge, Singstimme – werden die Rauschhaftigkeit ihres Schreibens, das Gefangen-Sein in den eigenen Befindlichkeiten, die tiefe innere Zerrissenheit, sowie der wilde Drang sich mit Worten zu befreien, zum Tönen gebracht.

„Das Selbst ist ein herrliches Geheimnis hinter tausend einem Elend und niemals darstellbar ... das wahrhaft Erlebte oder vielmehr die stückweisen Spiegelbilder davon finden sich mehr oder weniger

verzaubert-verdichtet in meinen Büchern.“ (Christine Lavant)

Christine Lavant (1915 – 1973), zählt zu den bedeutendsten LyrikerInnen und ErzählerInnen der österreichischen Nachkriegsliteratur.

Mit freundlicher Genehmigung der Hans Schmid Privatstiftung.