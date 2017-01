Brucker Stadtball 2017

22.01.2017, 15:00 Uhr

Eine Polonaise, die von Willi Gabalier choreografiert wurde und erstmals von den Schülerinnen und Schülern aus der Region vorgetragen, sorgte für Begeisterungsstürme bei den Gästen. Für die musikalische Umrahmung sorgten das Joseph-Haydn-Orchester, "For a Change", Jazz Lounge Quartett. Im Foyer des Kulturhauses unterhielten "Die Obersteirer" den ganzen Abend. Für Abwechslung dienten auch ein Besuch in der Disco oder am Pokertisch.