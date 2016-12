GEWINNSPIEL: 10 x 2 Eintrittskarten für Ball der steirischen Volkskultur

14.12.2016, 08:00 Uhr

Am Samstag, dem 14. Jänner 2017, findet im Hotel Böhlerstern in Kapfenberg der Ball der Steirer statt.Einlass: 19.30 UhrSeit 56 Jahren in ununterbrochener Reihenfolge laden die Roßecker zum Ball der Steirer. Dieses Jahr hat man den Ball unter dem Motto "175 Jahre Südbahn" gesetzt. Nach einer extravaganten Polonaise der Roßecker, die heuer wieder eine spezielle Überraschung gemeinsam mit der Blaskapelle Pro Stany zur Eröffnung vorbereitet haben, erwarten Sie im Hauptsaal "Die Grafen".