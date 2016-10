Kirtag und Erntedankfest in Aflenz

03.10.2016, 18:40 Uhr

war Aflenz ein Festplatz. Miteinem traumhaften Herbsttagam Samstag ging es los. An Unterhaltungwurde neben gutenEssen, Musik, Tanzvorführungenund Modenschau viel geboten.Die Kleinsten fanden ganzschnell den Weg in die Tenne vomSchwarzen Adler, denn dort warder Streichelzoo und die Kleintierausstellung.Am Sonntagbeim Kirtag und Erntedankfestwurde an den Kirtagsstandl flei-ßig gehandelt und gekauft. Undim Vergnügungspark ging es sorichtig rund. Bei der LandjugendAflenz hieß das Motto „Der Körperbraucht´s, der Bauer hat´s“.So wurden selbstgemachte Erntedanksträusserlund gefüllteBaumwollsackerl als besonderesZeichen der Wertschätzung fürregionale Produkte verteilt.