Maili Mich und die Riegler-Brothers

19.01.2017, 11:01 Uhr

Der Mürztaler Fotograf Michael Maili arbeitet mit den besten Kletterern der Welt. Das Extreme liebt er.

Wenn er nicht im Raum Bruck, Kapfenberg und dem Mürztal Politiker, Wirtschaftsbosse und Prominente in seiner Funktion als Pressefotograf ablichtet, dann ist er sicher irgenwo draußen unterwegs. Schitour, Eisklettern, Felsklettern, Basejumpen, Wingsuitfliegen. Michael Maili ist Fotograf mit Leidenschaft, seine Kamera ist mit dabei. Eben wegen seiner extremen Neigungen kam er schnell mit ebensolchen extremen Typen zusammen. Viele davon sind in ihrem Metier "Weltmarktführer". So auch die Brüder Martin und Lukas Riegler aus Südtirol. Die beiden zählen zu den besten Kletterern der Welt. Bekannt wurden sie unter anderem auch dadurch, weil sie für den Film "Nanga Parpat" die Brüder Reinhold und Günther Messner doubelten.

Haus- und Hoffotograf

Neues Großprojekt

Michael Maili ist sozusagen der "Hausfotograf" der Riegler-Brothers. Viele Projekte haben sie gemeinsam durchgezogen. Von Kletterprojekten im oberen zehnten und elften Schwierigkeitsgrad bis hin zum "Hochzeitsprojekt" von Florian Riegler mit seiner nunmehrigen Frau Julianne."Ich lernte Martin Riegler 2008 beim Klettern in der Bärenschützklamm bei Mixnitz kennen. Er studierte damals noch in Graz Architektur. Jedoch kletterte er mehr, als er studierte. Damals gelang ihm auch die Durchsteigung der bislang schwierigsten Route, der "Maximus". Einige bis auf heute noch nicht wiederholte Routen im Grazer Bergland und im Hochschwab hinterließ er. Wir fotografierten und publizierten europaweit in allen möglichen Hochglanzmagazinen und Online-Portalen. Damals begann dann auch die Arbeit für eine italienische Outdoor-Firma. Seit 2010 arbeiten wir gemeinsam auch an größeren Projekten", erzählt Michael Maili.An einem neuen Großprojekt dürfte das Trio auch unlängst getüftelt haben, als die Riegler-Brothers Michael Maili für mehrere Tage in seiner Wohnung im Mürztal belagerten.Sichtbar wird diese fruchtbare Zusammenarbeit zum Beispiel bei einem Bildkalender (www.bigwall.at), bei einem Multimedia-Vortrag am 6. April im Eduard-Schwarz-Haus in Bruck an der Mur und bei einem neuen Buch "Fratelli di cordata" über die Riegler-Brothers – die Präsentation dafür erfolgt am 14. Februar.