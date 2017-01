Multivision "Patagonien – südliches Chile/Argentinien" von Wolfgang Fuchs

Multivision "Patagonien – südliches Chile/Argentinien" von Wolfgang FuchsAls kulturellen Hörgenuss tritt der südamerikanische Musiker Carlos Escobar Pukara im Rahmenprogramm auf!Carlos wird live mit unterschiedlichen Panflöten sowie seiner orig. Andentrommel für andinische Klänge sorgen.Im Zuge seiner 20-jährigen Jubiläumstournee entführt Wolfgang Fuchs das Publikum diesmal in den tiefen Süden Südamerikas – nach Patagonien. Patagonien ist das Land der vielen Gesichter. Abenteuerreisende finden hier, was sie anderswo vergeblich suchen – Natur in seiner ungezähmtesten Ausprägung. Es zeigt sich so idyllisch wie seine Seenplatte, spröde und einsam wie seine Grassteppen, wild und erhaben wie seine vergletscherten Bergmassive. Es ist ein einziges Naturereignis. Mit tropischem Dschungel und turmhohen Gletscherzungen, Vulkanen und Andengipfeln, geheimnisvollen Araukarienwäldern und einer fremdartigen Tierwelt. Es ist eines der letzten Sehnsuchtsziele auf unserem Erdball…Mit atemberaubenden Bildern und Filmsequenzen – bereichert durch aufwendige Zeitrafferaufnahmen, spannende Geschichten und abenteuerliche Erlebnisse – erwartet die Besucher ein Abend der Sonderklasse. Anlässlich des Jubiläums wird es für jeden Gast auch eine Überraschung geben.Info: www.wolfgang-fuchs.at Kartenvorverkauf: Alle Filialen der Stmk. Sparkasse