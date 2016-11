Die Stadtgemeinde Kapfenberg und die Kulturwerkstatt „podium“ laden zur neunten Ausgabe des „Our City Our Sound“-Festivals in den Spiel!Raum Kapfenberg.Mit dabei TURBOBIER, KARAOKE BASH, HIGH DECIBELS, TANTE GERTI und DISGUISE!Eintritt: VVK € 5,00 - AK € 10,00Karten: KUlturZentrum Kapfenberg (Mo-Fr 09:00-12:00 Uhr/Mo-Do 14:00-17:00 Uhr), bei allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen auf www.oeticket.com sowie an der Abendkassa.