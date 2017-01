20 neue Wohnungen für Bruck

27.01.2017, 10:49 Uhr

In der Feltensiedlung sind zwei neue Wohnhäuser entstanden.

Die herrschende Kälte konnte der Vorfreude der Mieter auf ihr neues Heim in der Feltensiedlung 4 und 5, am vergangenen Donnerstag, keinen Abbruch tun. Im Beisein von Wohnbaulandesrat Hans Seitinger, Bürgermeister Hans Straßegger, den beiden Vizebürgermeistern Susanne Kaltenegger und Kletus Schranz sowie den beiden Stadträten Peter Koch und Raphael Pensl übergab Helmut Krammer, Obmann der Brucker Wohnbau, die Schlüssel an die 20 neuen Bewohner.In einer Bauzeit von nur 16 Monaten wurden 20 topmoderne Wohnungen, zehn in Massiv- und zehn in Holzriegelbauweise, errichtet. Der realisierte Bauabschnitt gliedert sich in zwei sich gegenüberliegende Wohngebäude inklusive einer zentralen Tiefgarage mit 20 PKW-Abstellplätzen. Kostenpunkt: rund 3,1 Millionen Euro. Damit setzen die Verantwortlichen der Stadt ihre Wohnbauoffensive fort, wird Bruck an der Mur im Gegensatz zu anderen obersteirischen Städten für die Zukunft doch ein Bevölkerungszuwachs prognostiziert. Ziel ist daher, die Kornmesserstadt als lebenswerte Wohnstadt im Herzen der Steiermark zu positionieren.Die Pläne für den Bau der Mietwohnungen mit Kaufoption entstammen der Feder des Architekturbüros Neugebauer aus Bruck, als Generalunternehmer fungierte die Strobl GmbH aus Weiz.Die Feltensiedlung, eine Quergasse zur Oberdorferstraße, zeichnet sich durch eine sehr zentrale Lage innerhalb der Stadt Bruck aus. Der Standort ist durch die ebene, sonnige Lage mit Blick auf die umliegenden Gebirgszüge begünstigt und als Wohnort deshalb besonders attraktiv.

In der Feltensiedlung 4 und 5 sind in einer Bauzeit von nur 16 Monaten zwei Wohnhäuser mit insgesamt 20 Mietwohnungen mit Kaufoption entstanden; zehn Wohnungen in Massivbauweise mit jeweils ca. 57 m² Wohnnutzfläche und zehn Wohnungen in Holzriegelbauweise mit jeweils ca. 97 m² Wohnnutzfläche. Zusätzlich wurden 20 Tiefgaragenplätze, ca. 250 m² Dachterrassen sowie überdachte Laubengänge von ca. 100 m² geschaffen.Die Gesamtbaukosten liegen bei rund 3,170.000 Millionen Euro, diese sind förderbar.Im Zuge des Baus wurden 80.000 Kilogramm Bewehrungsstahl, ca. 1.000 m³ Beton und ca. 10.000 Stück Hochlochziegel verbaut. Für die Holzriegelbauweise (1. und 2. Obergeschoß) wurden ca. 1.600 m² Rauschalung (24mm), ca. 5.000 m² Gipsfaserplatten und ca. 2.300 m² Mineralfaserdämmung aufgewendet.Die Planung und Umsetzung der Wohnanlage Oberdorferstraße/Feltensiedlung 4 und 5 erfolgte durch die Firmen:• Bauherr: Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Austria DrahtGmbH• Planung, örtliche Bauaufsicht, Baukoordination: Neugebauer Architektur ZT-GmbH, Bruck• Tragswerksplanung: Baumeister Wolfgang Rauch, Graz• HLS-Planung, örtliche Bauaufsicht: TB Lauer-Pelzl-Stadlhofer GmbH, Kindberg• E-Planung, örtliche Bauaufsicht: TB Mayr GmbH, Bruck• Generalunternehmer: Strobl Holzbau GmbH, Weiz• Spenglerarbeiten: Franz Sajowitz KG, Kapfenberg