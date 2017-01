Besten Tipps und Ratschläge für das Vorstellungsgespräch als Lehrling

11.01.2017, 09:27 Uhr

Fit für jede Bewerbung

Nach der Einführung der Lehre mit Matura, hat die Lehre als Ausbildung bei jungen Menschen wieder an Bedeutung gewonnen. Nach Zusendung der Bewerbungsunterlagen, die einen Lebenslauf, ein Impulsschreiben und Zeugnisse in Kopie enthalten sollten, wird der Bewerber meist zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Da der erste Eindruck zählt, gilt es, einige entscheidende Punkte zu beachten. Die Kleidung sollte dem jeweiligen Job entsprechen. Als Bankkaufmann ist auf alle Fälle ein Sakko gefragt; für eine Werbeagentur reichen Hemd und Jeans. Dezente Farben, geputzte Schuhe und gepflegte Haare sind ebenfalls Voraussetzung. Für junge Damen gilt, ein dezentes Makeup, wenig Parfum und kaum Schmuck zu tragen. Auf zu kurze Röcke gilt es auf alle Fälle zu verzichten.

Mit einer Lehre zur Karriere

Schon im Vorfeld sollte man sich im Internet über die Firma, deren Produkte, Niederlassungen, Struktur etc. informieren. Am besten ist es, die jeweiligen Unterlagen auszudrucken und in einer Mappe zum Gespräch mitzunehmen. Block, Kugelschreiber und Zeugnisse sollten ebenso dabei sein.Am besten ist es die Gesprächssituation mit den Eltern einmal durchzuspielen, um auf etwaige Schwierigkeiten zu stoßen. Pünktliches Erscheinen zum Gespräch, am besten zirka fünf Minuten vor dem Termin, ist die erste Pflicht. Vor Beginn des Gesprächs auf alle Fälle das Handy ausschalten und den Kaugummi beseitigen. Gutes Benehmen mit Augenkontakt, Hände schütteln zur Begrüßung und zur Verabschiedung sind ebenfalls Voraussetzung. Sehr gut kommt es an, wenn man sich Eingangs gleich für die Einladung zum Gespräch bedankt und den Gesprächspartner beim Namen nennt. Ganz wichtig: auf die Körpersprache achten. Arme nicht verschränken, aufrecht sitzen und die Hände herzeigen. Im Gespräch am besten die Aufregung verbergen und persönliche Stärken hervorheben. Auch die Betonung auf Hobbys wie Laufen, Fußball etc sind hilfreich, da diese auf Teamfähigkeit, Ausdauer und Durchhaltevermögen schließen lassen. Auf Fragen wie: Was sind deine Ziele? oder Würdest du in der Freizeit eine Weiterbildung besuchen? sollte man sich schon vorab die passenden Antworten überlegen.bietet für viele eine neue Chance. Lehre mit Matura ist eine ausgezeichnete Basis für eine spätere Karriere. (Foto: photos.com)Wer träumt nicht öfter davon, eine richtig tolle berufliche Karriere zu machen? Dass dazu nicht unbedingt ein Studium erforderlich ist, steht seit einigen Jahren fest, denn auch eine Lehre mit Matura ist eine ausgezeichnete Basis für eine spätere Karriere. Trotzdem müssen Lehrlinge immer noch mit Vorurteilen kämpfen. Häufig werden Sie in ihrem Leistungsvermögen falsch beurteilt. Diese Meinung entspricht jedoch nicht den Tatsachen, denn die Doppelbelastung von Ausbildung und Schule ist den Anforderungen bei so manchem Studium gleichzusetzen. Ergänzend zur bisherigen Förderung der Lehrlingsausbildung durch den „Bildungsscheck Steiermark", können Lehrlinge sich seit 2008, durch eine Novelle des Berufsreifeprüfungsgesetzes und ein spezielles Förderprogramm des Bundes, österreichweit kostenfrei und parallel zur Lehre auf die Matura vorbereiten.Auch für jene Schüler, die sich sonst für ein Studium entscheiden würden, wird der Anreiz geschaffen, die Matura mit einer Lehre zu verbinden. Bei diesem Ausbildungsmodell steigen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, denn der Lehrling kann seinen Traumberuf erlernen und muss trotzdem nicht auf Allgemeinbildung verzichten. Unternehmen haben dann den Vorteil, talentierte und leistungsstarke Jugendliche zu gewinnen. Über diesen dualen Ausbildungsweg liegt in allen Bildungszentren der Steiermark ein kostenloses Informationsmaterial auf. Ob sich aus einer Lehre später eine Karriere entwickelt, hängt vom Lehrling ab. Wenn er engagiert ist, Verantwortung übernimmt, über den Tellerrand hinausblickt, flexibel ist und sich weiterbildet, dann stehen alle Türen für eine berufliche Weiterentwicklung offen. Besonders wichtig ist der Umgang mit den Kollegen, denn nur in einem starken Team kann man erfolgreich sein. Die Chancen auf eine Karriere mit Lehre sind im öffentlichen Bereich, in der Gastronomie, der Industrie, im Telekombereich und in Banken gegeben. Weitere Infos im Internet unter: www.lehremitmatura.at