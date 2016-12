BirdLifes "Stunde der Wintervögel"

10.12.2016, 15:29 Uhr

Wie passen sich Vögel an die kalte und futterarme Jahreszeit an? Welche Vogelarten werden durch Winterfütterung gefördert, welche nicht? Gibt es jährliche Schwankungen im Auftreten oder örtliche Verlagerungen? Wie wirken sich Wetterkapriolen oder der Klimawandel auf die Wintervögel aus? „Diese Fragen wollen wir klären, um uns noch besser für den Schutz der heimischen Vögel einsetzen zu können“, so Gerald Pfiffinger, Geschäftsführer von BirdLife Österreich.

Eine besondere Qualifikation ist für die Teilnahme an der Wintervogelzählung nicht nötig. Teilnehmen kann jeder Vogelinteressierte - ob Laie oder Experte - der sich eine Stunde Zeit nimmt, um Vögel in seiner unmittelbaren Umgebung zu zählen. Im Mittelpunkt dieser Aktion stehen daher ganz bewusst häufige und leicht erkennbare Vögel im Siedlungsraum. Notiert wird von jeder Vogelart die jeweils höchste gleichzeitig beobachtete Anzahl an Tieren. An welchem der Aktionstage von 6. bis 8. Jänner 2017 und zu welcher Stunde gezählt wird, bleibt jedem Beobachter selbst überlassen.Unterstützung für das Erkennen und richtige Zuordnen der wichtigsten Wintervögel bietet der Informations-Folder „Stunde der Wintervögel“ mit Abbildungen der 16 häufigsten Vogelarten und dem Abschnitt für die Meldung der Ergebnisse. Dieser Folder kann telefonisch unter der Hotline 01/522 22 28 angefordert werden und steht zum Download auf www.birdlife.at.Zu melden sind die Beobachtungen mittels Meldebogen bei BirdLife Österreich: per Post (Museumsplatz 1/10/8, 1070 Wien), per Fax (01 / 523 46 51-50) oder im Internet unter www.birdlife.at. Einsendeschluss ist der 13. Jänner 2017.Zu gewinnen gibt es ein Swarovski Optik Fernglas CL Companion 8x30 und zehn Fachbücher.