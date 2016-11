24.11.2016, 11:28 Uhr

Handball.

Am Samstag steht Bruck wieder ganz im Zeichen des Handballderbys gegen Leoben. Los geht es in der Sporthalle um 19 Uhr.Gegen HLA-Tabellenführer Hard gab es zuletzt für beide Mannschaften auswärts nichts zu holen. Leoben verlor mit 23:29, die ersatzgeschwächten Brucker mit 19:27.In der Bundesliga muss Trofaiach am Samstag nach Kärnten.