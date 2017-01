Die FH Joanneum Kapfenberg informiert über ihr Angebot

24.01.2017, 09:19 Uhr

Am 26. Jänner findet ein Infoabend an der FH Joanneum Kapfenberg statt.



Zahlreiche Möglichkeiten

Wie schaut der Studienalltag am Wunschstudiengang aus, was sind die inhaltlichen Schwerpunkte? Was bedeutet es, berufsbegleitend zu studieren, welche Jobchancen gibt es nach Studienabschluss? Viele Fragen tun sich für jene auf, die es in Betracht ziehen, an der FH Joanneum Kapfenberg ein Studium zu beginnen. Die Antworten dazu gibt es beim Infoabend, der am Donnerstag, dem 26. Jänner, von 17 bis 19 Uhr, an der FH Joanneum Kapfenberg, Werk-VI-Straße 46, stattfindet.Informiert wird von Lehrenden, Studierenden sowie Absolventen über die Bachelor- und Masterstudiengänge, spannende Projekte, das Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren aber auch Stipendien- oder Wohnmöglichkeiten.Die FH Joanneum bietet in Kapfenberg Bachelor- und Masterstudiengänge in verschiedenen Bereichen an: von Angewandte Informatik über Bauen, Energie & Gesellschaft und Engineering bis hin zu Management. In den Labors wenden die rund 800 Studierenden in Kapfenberg ihr Wisssen direkt in der Praxis an – oft durch Projekte in enger Kooperation mit Wirtschaft und Industrie.