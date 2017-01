"Erlebenswerte" Polytechnische Schule Kapfenberg

24.01.2017, 13:21 Uhr

Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schule Kapfenberg erleben nicht nur theoretischen Unterricht.

Mit zahlreichen Projekten macht die Polytechnische Schule Kapfenberg den Schulalltag für ihre Schülerinnen und Schüler "erlebenswert". So hatten die Jugendlichen der Klassen Fachbereich Metall sowie Handel/Büro erst kürzlich die Möglichkeit, an einem Bewerbungstraining der Arbeiterkammer Steiermark in Bruck teilzunehmen. Bewerbungsgespräche im Rollenspiel waren ein sehr wichtiger Bestandteil des Trainings. Welche Vorbereitungen vor einem Bewerbungsgespräch zu treffen sind und die wichtigsten "Do's" und "Don'ts" wurden im zweiten Teil der Veranstaltung bearbeitet.

Besuch bei renommierten Unternehmen

Einige Tage davor ging es zur Firma "Pankl racing" in der Brucker Kaltschmidgasse, wo den Schülerinnen und Schülern die verschiedensten Formel-Eins-Motorenkomponenten gezeigt wurden, die in Bruck gefertigt werden.Ebenfalls am Programm stand der Besuch der Voestalpine Rotec am Standort in Krieglach, wo Rohrkomponenten für Gurt- und Schlossstraffersysteme hergestellt werden.Zwischendurch besuchen auch immer wieder diverse Schulen, wie etwa die NMS Thörl oder die NMS Körner, die Polytechnische Schule Kapfenberg, um sich ein Bild von deren Ausbildungsangebot zu machen und möglicherweise als weiterführende Schule zu wählen.