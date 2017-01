"In Turnau ziehen alle an einem Strang"

30.01.2017, 14:18 Uhr

Bei einem Neujahrsempfang würdigte Turnaus Bürgermeister die Leistungen von Vereinen, Organisationen und Unternehmer.

Erstmalig fand heuer in Turnau ein Neujahrsempfang der Marktgemeinde statt. Bürgermeister LAbg. Stefan Hofer hatte dazu zahlreiche Vertreter der örtlichen Vereine und Organisationen sowie Unternehmer in den Sitzungssaal des Gemeindeamtes eingeladen. „Seit Beginn meiner Bürgermeistertätigkeit arbeiten wir intensiv daran, unsere Gemeinde noch moderner und lebenswerter zu gestalten. Dies gelingt uns nur deshalb so gut, weil wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen“, so der Bürgermeister.

Ehrennadel in Silber für Familie Dettenweitz

Hofer ließ in einer kurzen Rede Erreichtes Revue passieren und präsentierte zukünftige Vorhaben, wie etwa den Neubau des Feuerwehrrüsthauses, die Generalsanierung des Gemeindekindergartens oder ein Projekt zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung. Diese Vorhaben können nur umgesetzt werden, da die Marktgemeinde Turnau auch die finanziellen Handlungsspielräume dafür besitzt. „Turnau ist, im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden, keine Abgangsgemeinde. Unsere Projekte sind allesamt ausfinanziert“, freut sich Hofer, der sich auch bei seinem Team in der Gemeindeverwaltung für die gute Zusammenarbeit bedankte.Im Rahmen dieses Empfanges wurde den beiden Turnauer Unternehmerpersönlichkeiten Helmut Dettenweitz sen. und Helmut Dettenweitz jun. jeweils die Ehrennadel in Silber der Marktgemeinde Turnau verliehen. „Im Jahr 1991 hat die Familie Dettenweitz aus dem Nichts heraus das Unternehmen Heldeco gegründet. Mit viel Einsatz, Schweiß, Professionalität und Fleiß hat sich das Unternehmen Heldeco zu einem innovativen österreichischen Leitbetrieb entwickelt. Neben dem wirtschaftlichen Erfolg ist die Familie Dettenweitz aus dem öffentlichen Leben Turnaus nicht wegzudenken. Sie bekennt sich zur Heimat und unterstützt tatkräftig unsere Vereine und Organisationen“, so Bürgermeister Hofer in seiner Laudatio.