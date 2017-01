Keine Langeweile für junge Kapfenberger in den Semesterferien

18.01.2017, 12:12 Uhr

Die beliebte Semesterferienaktion der Stadtgemeinde Kapfenberg garantiert auch heuer wieder allen Kapfenberger Kindern und Jugendlichen spannende und unvergessliche Ferien.

Dafür sorgt ein buntes Freizeitprogramm zusammengestellt von der Abteilung Schule, Jugend und Kultur. Sportlich aktiv sein können die jungen Menschen beim Schi- oder Snowboardkurs in Turnau, beim Eislaufen in der Eishalle, beim Schwimmen im Hallenbad und bei den Tenniskursen in der Tennishalle Kapfenberg. Kids und Jugendliche, die es etwas gemütlicher angehen wollen, finden bei einem Kindermusical im Spielraum oder in der Stadtbibliothek im Kulturzentrum oder am Schirmitzbühel beste Unterhaltung und Entspannung.

Öffnungszeiten:Da die Eislaufzeiten laufend dem Betrieb angepasst werden müssen, ersuchen wir, die aktuellen Zeiten auf der Homepage der Stadtgemeinde Kapfenberg www.kapfenberg.gv.at – unter „Aktuelles aus unserer Stadt“ oder unter der Telefonnummer +43 3862 / 225 01 – 1509 abzufragen.Für alle, die noch ein wenig Übung benötigen, steht von Montag bis Freitag am Nachmittag ein Eislauflehrer zur Verfügung, Treffpunkt im Eisstadion Kapfenberg.Eintritt frei - mit dem Freifahrausweis der Semesterferienaktion 2017.Öffnungszeiten:Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr; Samstag und Sonntag von 8 bis 20 Uhr.Eintritt frei - mit dem Freifahrausweis der Semesterferienaktion 2017.Schnuppern mit staatlich geprüften Tennislehrern in der Tennishalle Kapfenberg, Kendlbachstraße 8; Kursdauer: Montag, 20. Februar, Mittwoch, 22. Februar und donnerstag, 23. Februar, jeweils von 15 bis 18 Uhr - genaue Terminvereinbarung bei Anmeldung. Teilnehmerbeitrag 10 Euro, zu bezahlen bei Kursbeginn. Anmeldung: Michael Goldbrunner 0699/17337766 oder 03862/22288; Anmeldeschluss: 17. Februar.„Eine Nacht in Madame Tussaud‘s“ - Musical-Komödie & TanzfeuerwerkEine Kinderklasse befindet sich auf Sprachreise in London, wo sie das Wachsfigurenmuseum von Madame Tussaud besucht. Dabei kommt es zu einem großen Streit: Eine der Schülerinnen, und ausgerechnet die unbeliebteste, gewinnt ein Preisausschreiben: einen Gastauftritt bei und mit niemand Geringerem als der Erfolgsgruppe ABBA. Die beiden Mädchen aber, die seit Jahren Fans der Gruppe sind, gehen leer aus.Die Klasse ist überzeugt, dass die unbeliebte Jane den Preis behalten wird. Etwas Anderes traut man dem stets verschlossenen, mürrischen Mädchen gar nicht zu. – Doch Jane plant anders… und setzt damit den Startschuss für eine Reihe von sich überschlagenden Ereignissen…Die Geschichte zeigt, dass nicht immer alles so ist, wie es nach außen hin wirken mag, und dass jemand, der besonders aufmüpfig und hart erscheint oft derjenige ist, der am meisten Angst hat und Hilfe braucht. Eine Musicalkomödie zum Nachdenken von Kindern für Kinder gespielt.Buch, Regie & Choreographie: Judith-Elisa KaufmannMusikalische Leitung, Gesangspädagogik: Annkathrin DehnChoreografien: Annkathrin Dehn (Ballett, Musical), Elisabeth Pichler (Musical)Dauer des Stückes: 65 Minuten, am Montag, 20. Februar, 16 Uhr, im Spielraum Kapfenberg, Eintritt frei!Einmalige Einschreibgebühr für die Bibliothekskarte: 2 EuroBei Kindern unter 14 Jahren muss die Beitrittserklärung im Beisein des Erziehungsberechtigten ausgefüllt werden.Das Ausleihen von Büchern, Hörbüchern und Zeitschriften ist für Kinder, Schüler und Studenten kostenlos.Öffnungszeiten:Montag und Mittwoch von 9 - 12 und 14 bis 18 Uhr, Dienstag geschlossen, Donnerstag von 9 - 12 und 14 - 18.30 Uhr, Freitag 9 - 12 Uhr.Öffnungszeiten:Dienstag von 16 - 19.30 Uhr und Donnerstag von 10 - 13 und 15 - 18 UhrStadtgemeinde KapfenbergAbteilung Schule, Jugend und KulturSchinitzgasse 28605 Kapfenberg03862/22501-1601Mail: eveline.schagawetz@kapfenberg.gv.at