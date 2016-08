28.08.2016, 14:44 Uhr

Kurator ist heuer wie auch in den vergangenen Jahren Horst Stasny.Die über 30 großformatigen Werke können in der Zeit vom 26. August bis 14. September rund um die Uhr am Kapfenberger Hauptplatz betrachtet werden.Unter den mitwirkenden Berufsfotografen findet sich auch der Kapfenberger Fotograf Gerhard Krois wieder, der mit einem seiner Porträtfotografen vertreten ist."Es ist immer wieder schön zu sehen, dass dieser Magnet einfach funktioniert“, sagt Ausstellungsmacher und selbst Fotograf Christian Jungwirth: „Wir versuchen seit 2009 durch Ausstellungen, Fotografie als Kunstform Menschen näher zu bringen. Diese Form der Ausstellung ermöglicht, ganz ohne jegliche Berührungs- oder Schwellenängste, sich der Materie zu nähern. "Seit vier Jahren präsentieren wir Steirer uns regelmäßig in der Öffentlichkeit. „Menschenbilder“ wurde zu einem Begriff. Eine Ausstellung im öffentlichen Raum. Ohne Schwellenangst ist diese zu bewundern. Die Bildbänke laden zum Verweilen ein, der Platz ist belebt."