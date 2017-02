06.02.2017, 13:48 Uhr

Mit "Rainbows" gestärkt in die Zukunft

Die Rainbows-Gruppe bietet Unterstützung für Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren nach einer Trennung/Scheidung der Eltern.

Das Angebot ist gruppenpädagogisch und unabhängig vom Zeitpunkt der Trennung. Es gibt zwölf wöchentliche Treffen, drei begleitende Elterngespräche sowie eine Schnupperstunde für die Kinder.

Die Treffen werden in kleinen Gruppen (4 bis 5 Kinder) mit Gleichaltrigen (4-6, 6-8, 9-11, 10-12) in altersgerechter, spielerischer und kreativer Methode abgehalten.

Zusätzlich zu der Hilfe bei der Bewältigung solch einer neuen Familiensituation bietet Rainbows auch professionelle Begleitung und Unterstützung für Kinder und Jugendliche nach Tod eines nahestehenden Menschen an.

Nächster Rainbows-Gruppenstart: März und Oktober 2017

Anmeldung und Information: 0316/678783; online www.rainbows.at/steiermark; office@stmk.rainbows.at

