Mit viel Schwung ins neue Kultur-Jahr

03.01.2017, 00:00 Uhr

Das neue Programm für die Kulturbiblithek St. Lorenzen steht, mit vielen interessanten Teilnehmern.

Für das neue Jahr 2017 haben sich die Kulturverantwortlichen in St. Lorenzen wieder viele Gedanken gemacht und ein schönes, buntes Programm für die Kulturbilbiothek zusammengestellt. Karl Leger, Kulturreferent Bernhard Huber und Vizebürgermeisterin Christa Lampl können daher für die nächsten Monate für jeden Geschmack etwas anbieten. "Wir legen großen Wert darauf, dass ein bunter Mix entsteht. Wir haben sehr bekannte Gesichter im Programm. Wichtig ist uns aber auch, dass wir den Künstlern aus der Region eine Plattform bieten können", erklärt Karl Leger. Ort der Veranstaltungen ist wie immer die Kulturbibliothek im Keller des Gemeindeamtes St. Lorenzen.Den Auftakt

Bunter Mix

Den Auftakt ins neue Jahr macht Franz Preitler unter dem Titel "Sagenhaftes Murtal". Er ist am 12. Jänner mit seinem neuesten Buch in der Kulturbibliothek zu Gast. Im Februar präsentiert Maria Schneider ihr neuestes Werk "Unter dem Regenbogen", und zwar am 7. Februar um 19 Uhr. Susanne Gregor stellt sich am 7. März im Rahmen einer Lesung den Fragen und Antworten des Publikums.Das Lachen steht am 6. April auf dem Programm, wenn nämlich Dietmer Schrey zum Thema "Lachen ist gesund" referiert. Wohl bekanntester Gast im neuen Jahr ist Krimiautor Thomas Raab, der am 12. Mai im Rahmen seines Besuches in der Kulturbibliothek St. Lorenzen aus einem Buch "Der Metzger" lesen wird.Für den bislang noch spielfreien Juni ist eine Veranstaltung in einem der umliegenden Wirtshäuser angedacht, unter dem Motto "Wirtshausgeschichten".Musikalisch weiter gehts am 18. Juli, nämlich mit einem Konzert des Vokalquintetts Resonanz Plus.Nach einer Sommerpause gehts ebenso musikalisch in den Herbst, und zwar am 19. September mit einem Konzert des Don Kosaken Chores in der Pfarrkirche. Stefanie Rosmanith gibt am 13. September in der Kulturbibliothek ein Gastspiel unter dem Titel "Literatur & Musik". Wien erleben kann man am 7. Oktober im Rahmen einer Ausflugsfahrt. Im Oktober, genauer gesagt am 11. Oktober stellt sich Organisator Karl Leger höchstpersönlich in den Dienst der Sache und präsentiert gemeinsam mit Hans Lackner "Faszinierendes Mürztal in Poesie & Bild".Am 30. November wirds dann weihnachtlich, wenn die Kinder der Volksschule zur Krippeneröffnung neben dem Gemeindeamt laden.Über die Besucherfrequenz der letzten Veranstaltungen zeigt sich Karl Leger begeistert. "Es sind immer so zwischen 50 bis 100 Besucher, viele kommen immer wieder uns sind schon zu regelrechten Stammgästen geworden", freut sich Leger. Viele bleiben nach den Veranstaltungen noch da, um das soeben Gehörte in kleineren Gesprächs- und Diskussionsrunden noch zu vertiefen. "Da lernt man dann viele, und vor allem auch interessante Menschen kennen. Auch die Vortragenden bzw. Autoren gesellen sich dann oft ganz gerne zu diesen Runden."Der Eintritt zu den Veranstaltungen in der Kulturbibliothek sind übrigens immer frei, es sind aber jederzeit freiwillige Spenden möglich.