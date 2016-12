10.12.2016, 18:08 Uhr

Stadtmuseum Bruck an der Mur präsentiert Veranstaltungen für alle Generationen

Am Donnerstag, dem 15. Dezember, findet im Rahmen des Projektes „Nachhaltigkeitsnetzwerk“ in Kooperation mit den „Kulturlotsinnen“, ab 17 Uhr, ein Kinoabend im Brucker Stadtkino bei freiem Eintritt statt. Gezeigt wird der Film „Tomorrow. Die Welt ist voller Lösungen." von Cyril Dion und Melanie Laurent. Ziel des Projektes ist es, mittels Kunst und Kultur zur gedeihlichen gesellschaftlichen Fortentwicklung beizutragen.

Am Freitag, dem 16. Dezember, gibt es wieder die allseits beliebte Eisdisco, von 19 bis 22 Uhr, im Eisstadion auf der Murinsel.

Am Dienstag, dem 20. Dezember, hört man um 19 Uhr, im Kulturhaus, Stadtsaal, das große Weihnachtskonzert. Jutta und Moritz Wenger lesen besinnliche und humorvolle Texte zur Einstimmung in die Adventszeit.

Am Freitag, dem 23. Dezember, wird im Rahmen der Veranstaltungsreihe KIKU (Kinderkultur) eine Adventwanderung durch die Stadt Bruck an der Mur begleitet. Kurt Shalaby wird dabei mit Igel Isidor Weihnachtsgeschichten für Kinder ab 4 in Begleitung erzählen. Treffpunkt ist um 16 Uhr beim Eisernen Brunnen.

Am Samstag, dem 24. Dezember, präsentiert sich die Kinderweihnacht im Stadtkino, 8.30 Uhr: „Neues von den Kindern aus Bullerbü“, 10.15 Uhr: „Die Melodie des Meeres“, für Kinder ab 4, Eintritt frei.

Am Sonntag, dem 1. Jänner 2017, wird das Neue Jahr mit einem Konzert vom Eisenbahner Musikverein und dem Young Train Orchestra, www.emv-bruckmur.at, ab 16 Uhr, im Eduard-Schwarz-Haus, begrüßt.

Am Samstag, dem 7. Jänner, findet ebenfalls ein Neujahrskonzert

der Trachtenkapelle Oberaich, um 16 Uhr, im Kultursaal Oberaich, statt.

