Über Weihnachten

22.12.2016, 16:04 Uhr

Wer nimmt sich heute die Zeit, um diesen Text zu lesen?

, ein… alles Dinge, die man in den letzten Tagen egal wo und egal von wem hört. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der nicht irgendjemand anderem den Wunsch nach frohen Weihnachtstagen ausspricht. Und dabei ist es doch eigenartig, warum wünscht man dasundzu diesem einen Fest im Jahr?

Vielen Menschen ist leider der Sinn dieses Festes schon sehr weit abhandengekommen, nicht einmal Kindheitserinnerungen taugen noch viel. Dass vor etwas mehr oder weniger zweitausend Jahren ein Kind in einer Krippe geboren sein soll, das damals wie ein König angebetet wurde, hat den heute grassierenden Shopping- oder Einkaufswahn ausgelöst? Wenn der kleine Knabe damals gewusst hätte, was er mit seiner Geburt und den darauffolgenden Wundertaten für einen Hype auslösen würde, hätte er sich sicher geschämt dafür. Ich denke nicht, dass es in seinem Sinn gestanden ist, dass die Menschen einander bis zur Besinnungslosigkeit beschenken um dann „besinnliche“ Weihnachten zu feiern. Oder dass man einander ein „frohes“ Fest wünscht ohne im Innersten wirklich froh oder glücklich zu sein angesichts vieler Krisenherde, die es überall auf der Welt gibt oder angesichts der Ebbe in der Geldbörse.Es fällt schwer, „“ zu wünschen, wenn kurz vor der Feier dieses friedlichsten Festes des Jahres Menschen von einem Sattelschlepper in böser Absicht zu Tode gefahren wurden.In welche Welt werden unsere Enkel hineingeboren? Was wird sie erwarten?Die Organisation Kirche hat mit ihren Uhren und den dadurch geregelten Tages-, Wochen-, oder Monatseinteilungen Strukturen geschaffen, die den Menschen früher ihre Lebensgestaltung enorm erleichterten. Es gab Zeiten für Fasten, Zeiten fürs Gebet, für die Arbeit, aber auch Zeiten fürs Feiern. Es gab Richtlinien, nach denen man sich zu halten hatte, wenn man ein geachtetes Mitglied der Gesellschaft sein wollte.Bauern hatten ihre Strukturen, wonach das Jahr in Säen und Ernten eingeteilt war. Es war vorgegeben durch den Lauf der Sonne, der Jahreszeiten, wann welche Arbeit zu tun war. Bauern versorgten die Menschen mit leiblicher Speise, so wie kirchliche Organisationen für die geistige Instanz zuständig waren. Beide „Institutionen“ (Bauern und Kirche) waren früher eine unabdingbare Notwendigkeit. Und keine der beiden schaute über den jeweiligen eigenen Tellerrand hinaus…Heute? Die Einteilung in Fasten und Feiern ist beinahe unsichtbar geworden. Man fastet, wenn es (zum Beispiel gesundheitlich) notwendig oder hip oder modern ist. Man betet am besten medienwirksam, öffentlich, sichtbar. Gefeiert wird… jedes Wochenende, dass wieder eine Woche gut „geschafft“ wurde…Die Bauern wurden zum Teil von Agrarökonomischen Großbetrieben abgelöst, die uns weltweit mit allen zur Verfügung stehenden Produkten jederzeit beliefern können.Wodurch also hebt sich genau dieses eine Fest trotzdem von den anderen (wöchentlich stattfindenden) Events ab? Es wird noch größer, noch pompöser, noch umfangreicher gestaltet, es wird hinausposaunt in die Welt, damit es ja jedermann überall weiß, dass heute, jetzt und die kommenden Tage Weihnachten ist.Die Kirche hat ihre Schuldigkeit getan, sie hat den Stein ins Rollen gebracht. Industrie und Wirtschaft sind auf den nicht enden wollenden Zug aufgesprungen und beliefern uns im Minutentakt mit Dingen, von denen wir vorher gar nicht wussten, dass wir sie brauchen, bevor sie je auf dem Markt waren.Die Heiligen Drei Könige beschenkten das neugeborene Kind. Und wir? In Ermangelung eines Neugeborenen in einer Krippe, dem vorausgesagt wurde, ein König für alle Menschen zu werden, beschenken wir einander untereinander. Nicht bedenkend, warum wir das tun. Um das schlechte Gewissen zu beruhigen, beschenken wir Bedürftige mit Geld- und Sachspenden.Nichtsdestotrotz hat sich vielerorts eine Leere eingeschlichen, die den Zauber der Kindheit verdrängen konnte und die auch mit noch so sehnsüchtig hervorgeholten Erinnerungen an „damals“ nicht wieder ans Tageslicht gelockt werden kann. Überfrachtet ist das „Fest der Feste“, dem man wünschen möchte, doch eines zu werden, wie es derer das ganze Jahr über viele geben sollte. Nicht reich an materiellen Geschenken, nein, dafür aber reich an positiven Gesten, Worten und Taten.Das vergisst man leider in der jetzigen Zeit ein wenig. Wenn jeder christlich gesinnte Mensch das Wort „besinnlich“ wirklich in seinem Sinn erfasst und auch so meint statt sich an Punsch- und Glühweinständen beinahe besinnungslos zu betrinken und wenn jeder zweite zB. auf seinen Festtagsbraten verzichten würde, würde trotzdem niemand Hungers sterben. Ebenso wenig würde die Wirtschaft zusammenbrechen, wenn nur jedes zweite Geschenk gekauft werden würde.Dafür wären wir alle wieder ein kleines Stück näher an dem, was uns durch die Geburt dieses kleinen neugeborenen Kind vor ungefähr zweitausend Jahren prophezeit worden ist…In diesem Sinn wünsche ich friedvolle Tage!