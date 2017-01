Verein Stibis Hundeparadies sucht ehrenamtliche Helfer im Tierschutz

20.01.2017, 10:03 Uhr

Gassi-Geher, ab 16 Jahren möglich, nach Einlernphase vormittags und nachmittagsHelfer am Vereins-Bauernhof für TierpflegerarbeitenPflegestelle (einen Hund bis zur Vermittlung aufnehmen - Kosten für Futter und Tierarzt usw. zahlt natürlich der VereinHelfer für Renovierungsarbeiten am Vereins-BauernhofSammelstelle für Futter bietenHelfen mit Sachspenden (Futter, Leinen, Halsbänder, Hundekörbchen, Transportboxen, Reinigungs- und Putzmittel, Hundespielzeug, Stofftiere etc.).

Sandra StibiGeschäftsführerin Call 4 BusinessKonrad Kainzstraße 278605 KapfenbergEmail: sandra.stibi@c4b.ccTelefon: 0664/4433337Da leider vor Kurzem etliche Fälle von erkrankten bzw. verendeten Hunden durch Rattengift bekannt wurden - auch ein von Stibis Hundeparadies vermittelter Junghund ist dabei zu Tode gekommen - wird um besondere Vorsicht im Kapfenberger Au-Gebiet gebeten. Auch in Bruck-Oberaich sind Fälle mit Giftköder aufgetreten.