Zwei Ochsen für äthiopische Bauern - das macht Sinn

19.01.2017, 13:44 Uhr

Palmar, der seine gleichnamige Café-Bar im Juni 2016 eröffnet hat, freut sich über die Großzügigkeit seiner Gäste, die ihre Geldbörse für Menschen in Not öffneten. “Im Rahmen der Caritas-Aktion Schenken mit Sinn unterstützt man soziale Projekte auf dem direktesten Weg“, erklärt er und ermuntert Kollegen zur Nachahmung: „Mit einem Ochsen im Wert von 220 Euro zum Beispiel kann ein äthiopischer Bauer sein Feld bestellen und damit seine Ernte sicherstellen.“Schenken mit Sinn ist das ganze Jahr über möglich, es können unterschiedlichste Projekte im In- und Ausland unterstützt werden.