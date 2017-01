GEWINNSPIEL: 2 x 2 Eintrittskarten im Dieselkino Kapfenberg

04.01.2017, 00:00 Uhr

2 x 2 Freikarten für die Men's Night am 19. Jänner, Beginn um 20.30 Uhr, im Dieselkino Kapfenberg zu gewinnen!Nach einem Zwischenfall wurde Xander für tot erklärt. Doch in Wahrheit ist der einst zum Agenten ausgebildete Extremsportler quicklebendig. In einer neuen geheimen Mission wird er von seinem Vorgesetzten Augustus Gibbons auf einen gefährlichen Top-Secret-Auftrag geschickt...Einfach mitmachen und gewinnen!