Auch Jean Todt gab sich die Ehre

16.12.2016, 14:20 Uhr

Motorsport.

Im slowakischen Bratislava fand die große FIA Central European Zone Price Ceremony statt. Unter vielen Stargästen gab sich auch der ehemalige Ferrari Formel I Teamchef und aktuelle FIA-Präsident Jean Todt die Ehre an diesem Event dabei zu sein. Mit einem krönenden Abschluss in der sehr erfolgreichen Saison bekam das Leoben/Brucker Fahrerduo Christof Pichler und Mario Krall von PKR Motorsport den Pokal für den zweiten Platz in der Endurance/Klasse EN-3500!