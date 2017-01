Der Meister war ohne Chance

10.01.2017, 10:52 Uhr

Eishockey Eliteliga.

KSV Eishockey – ATSE Graz 4:0 (0:0, 4:0, 0:0). Tore: Grüneis, Hoppl, Draschkowitz, Gaffal. Nach dem ersten Abschnitt stand es im Spitzenspiel der Eliteliga zwischen den Kapfenbergern und dem Vorjahresmeister ATSE Graz noch 0:0. Doch im zweiten Drittel legten die Kängurus einen Gang zu und Lukas Draschkowitz sorgte in der 28. Minute für die verdiente Führung. In den letzten Minuten des zweiten Abschnittes ging es dann Schlag auf Schlag. Patrick Gaffal, Michael Grüneis und Florian Hoppl erhöhten auf 4:0. Bei diesem Ergebnis blieb es letztendlich auch. Am Samstag geht es für die Kapfenberger zu den Rattlesnakes nach Hart bei Graz (19.45 Uhr).Der Vorstand der Kapfenberger hatte Vertreter von über 1.000 Firmen eingeladen, dieses Spiel zu besuchen, um diese von der Attraktivität und der Nachwuchsarbeit des KSV Eishockey zu überzeugen. Die Kapfenberger liebäugeln mit einem Einstieg in die zweithöchste Liga in der nächsten Saison.EC Rattlesnakes – LE Kings 5:3 (2:0, 0:2, 3:1). Tore: Alp, Wanner, Schmidhofer, Weihs, Schröttner bzw. R. Rohrer, Schuller. Die Kings benötigten unbedingt einen Sieg, um weiter die Chance auf einen Playoff-Platz zu haben. Doch die Leobener mussten bei den Snakes zusätzlich zu den Langzeitverletzten auch noch Patrick Huppmann und Thomas Weißensteiner verletzungsbedingt vorgeben. Rasch gerieten die Kings mit 0:2 in Rückstand, doch zwei Powerplay-Tore durch Alban Schuller und Robert Rohrer sorgten für ein 2:2 nach zwei Dritteln. Gleich nach Beginn des letzten Abschnittes brachte Rohrer mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend die Gäste mit 3:2 in Front. Zwei Minuten später sorgte Erol Apel für den erneuten Ausgleich. In den letzten drei Minuten gelang den Snakes noch ein Doppelschlag zum 5:3-Heimerfolg. Für die in der nächsten Runde spielfreien Kings heißt es nun alle Kräfte zu sammeln um die wohl letzte Playoff-Chance am 21. Jänner bei den Kapfenbergern zu nutzen. -M. Ropatsch-