Deutschland ist der große Gejagte

15.12.2016, 11:05 Uhr

Kombiniererweltcup in Ramsau.

Die Wintersportfans schnuppern wieder Weltcupluft. Am Wochenende gastiert der Weltcupzirkus der nordischen Kombinierer wieder in Ramsau am Dachstein. Seit 1995 ist's ein Fixpunkt am FIS-Kombiniererhimmel, Samstag und Sonntag stehen die Weltcupbewerbe Nummer 64 und 65 am Programm.Im Vorjahr gab's im ersten Rennen einen dreifachen norwegischen Triumph, das zweite sicherte sich Eric Frenzel. Der Deutsche ist auch heuer eine ganz heiße Aktie. Inklusive Teambewerb stehen bei ihm bisher drei Saisonsiege auf der Habenseite, überhaupt ist das deutsche Team heuer der große Dominator. Alles gewonnen – unter den Top fünf des Gesamtweltcups (Rydzek führt vor Frenzel) sind vier Athleten unseres Nachbarn.Für "rot-weiß-rot" gab es durch Wahlsteirer Willi Denifl (Zweiter in Ruka, Fin) und Platz drei beim Teambewerb in Lillehammer (Nor) zwei Podestplätze.Noch nicht ganz auf Touren ist Lokalmatador Lukas Klapfer, dem nach seinem Schlüsselbeinbruch beim Mountainbiken Mitte September noch die Topform fehlt, gekommen. 32., 20., 23., 25. in den vier Weltcup-Einzelkonkurrenzen – vielleicht gelingt dem Eisenerzer, der am Christtag seinen 31. Geburtstag feiert, bei seinen Heimrennen wieder der Sprung in die absolute Weltelite. Im vorigen Winter gab es für ihn in der Ramsau die Plätze zehn und zwölf.