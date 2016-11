30.11.2016, 19:56 Uhr

Nach einem kurzen Stopp am Grünsee startete ich am 30. November 2016 in Seewiesen zu einer ersten "Winter-Wanderung". Mein Ziel war der Oisching. Die Fotos dokumentieren den 1. Teil des Ausfluges von Seewiesen über die Hackenalm zum Hakentörl.5 Stunden war ich auf Schnee unterwegs. Ist dies nicht echte Lebensqualität?