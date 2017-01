Ein Abstecher nach Polen

04.01.2017, 14:05 Uhr

Interview mit René Poms.

Der Leobener René Poms arbeitet seit Ende August als Co-Trainer von Nenad Bjelica beim 7-fachen polnischen Meister Lech Posen.Im Frühjahr 2016 mit Bruck in die Landesliga aufgestiegen und seit vier Monaten ein Vertrag in Polen: Das vergangene Jahr dürfte für Sie sehr spannend gewesen sein?René Poms: Das kurze Engagement in Bruck kam überraschend zustande, war für mich eine Herzensangelegenheit. Mit den Nachmittagsschichtlern habe ich vormittags trainiert und mit den anderen am Abend. Der Einsatz der Spieler hat mich beeindruckt, wir haben auch kein Spiel verloren. Aber ich habe auch mit Vereinen im Ausland verhandelt. Jetzt bin ich froh, hier gelandet zu sein.Was waren Ihre persönlichen Höhepunkte im Jahr 2016?Der Aufstieg mit Bruck war eine innerliche Befriedigung und der Vertrag in Polen war das Beste, was mir passieren konnte. Hier ist alles hochprofessionell. Wir haben zehn Scouts, fast alle Stadien in der Liga sind neu, die Infrastruktur ist top. Bei den meisten Spielen sind zwischen 15.000 und 30.000 Zusehern, bei Topspielen sogar über 40.000.WAC, Austria Wien, Specia Calcio und jetzt Lech Posen. Seit 151 Spielen arbeiten Sie als Co-Trainer von Nenad Bjelica. Was ist euer Erfolgsrezept?Wir haben die gleiche Fußballphilosophie und schätzen uns gegenseitig sehr. Es passt einfach und ich würde auch nie seinen Job übernehmen wollen. Was nicht heißt, dass ich nicht irgendwann Cheftrainer sein will. Aber ich möchte unten anfangen und mich dann nach oben arbeiten.Das Duo Bjelica/Poms hat Lech Posen auf dem 13. Platz übernommen. Jetzt ist das Team Fünfter und im Cup-Halbfinale. Wo wird die Reise hingehen?Wir streben nach dem Höchsten, aber realistisch ist ein Platz in den Top Drei. Das ist das Vereinsziel. Im Cup ist alles möglich. Ich wünsch' mir für 2017, dass wir das sportliche Ziel erreichen. Dann wären wir im Herbst international, sprich in der Europa- oder gar in der Champions League.^Tom Dormann