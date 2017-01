26.01.2017, 10:37 Uhr

Langlauf.

Die PTS Eisenerz belegte bei der Langlauf-Schulmeisterschaft in Hoftal/Kobenz in der Oberstufe männlich die ersten beiden Plätze. In der Kategorie Unterstufe männlich gewann die NMS Eisenerz. In der Unterstufe weiblich gab es den zweiten Platz.