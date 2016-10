07.10.2016, 11:19 Uhr

Gold, Silber, Bronze.

Bei den österreichischen Meisterschaften der Orientierungsläufer am Dobratsch in Kärnten holten sich die Naturfreunde Veitsch über die Mitteldistanz einen Sieg durch Günter Pirchegger, Gerfried Hoch lief in der H75 zur Silbermedaille.Bei der Mannschaftsmeisterschaft tags darauf in Spittal an der Drau gab es für Werner Pointner, Günter Pirchegger und Gottfried Lang in der H60 die Bronzemedaille.