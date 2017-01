In fünf Wochen geht es wieder los

18.01.2017, 10:44 Uhr

Fußball: KSV Samstag in Ried.

Seit 9. Jänner bereitet sich der Kapfenberger SV 1919 auf die Frühjahressaison in der Ersten Liga vor. Die Auswahl der Testspielgegner ist hochkarätig. Nach der 1:4-Niederlage gegen Sturm Graz verloren die Falken gegen WAC mit 0:5. Cheftrainer Abdulah Ibrakovic brachte den gesamten Kader zum Einsatz. Am Samstag geht es auswärts gegen den nächsten Bundesligisten: Um 14 Uhr steigt das Testspiel gegen Ried. Die KSV Amateure testen am Freitag, um 18 Uhr, auswärts gegen die Austria Wien Amateure. Zugänge gibt es bei Kapfenberg offiziell noch keine. Naim Sharifi könnte bei Austria Lustenau landen.Ein Comeback auf dem grünen Rasen gibt Herbert „Mucki“ Wieger. Nach einem halben Jahr Pause wird der 44-jährige KSV-Manager im Frühjahr beim SV Thörl in der Oberliga Nord kicken. Insgesamt spielte Wieger 143 mal in Österreichs höchster Spielklasse und schaffte mit mehreren verschiedenen Mannschaften den Aufstieg in die Bundesliga. Als zweiten Neuzugang haben die Thörler den 19-jährigen Peter Erlsbacher vom SC Bruck verpflichtet. ^T. Dormann