Judo-Stainz zum Auftakt beim Turnier in Bruck/Mur

13.02.2017, 20:19 Uhr

Bruck an der Mur : Hannes Bammer Sporthalle |

Leonie Bernhard (U12 bis 48 kg) holte sich Platz 2.

Die Fußballer, die in der vergangenen Woche in die Frühjahrssaison gestartet sind, wissen um die Unabwägbarkeit des ersten Matches. Nicht anders erging es den Stainzer Judokämpfern/innen, die beim Stadtturnier in Bruck/Mur, dem ersten Turnier des heurigen Jahres, an den Start gingen. „Leistungen und Ehrgeiz stimmen mich positiv“, war Trainerin Christa Schimpel mit der Vorstellung ihrer Schützlinge sehr zufrieden.Mit drei Athleten hatte die Trainerin die Reise in die Obersteiermark angetreten. Mit Simon Wölkart (U12 bis 50 kg) hatte sie einen Neuling an Bord, der seinen allerersten Turniereinsatz bestritt. Dennoch: Platz 5 lässt sich schon sehen. Sophia Nikodem-Eichenhardt (U12 bis 40 kg) hatte davor in der U10-Kategorie zwei Siege eingefahren, in Bruck musste sie in der U12 antreten. Ihr Pech: Nach ihrem Auftaktsieg traf sie in Runde 2 auf die spätere Siegerin Zuzana Zelenakova und hatte als aktivere Athletin im Kampf um Rang 3 Pech, sodass nur der fünfte Platz herausschaute. Ein sehr erfreuliches Ergebnis fuhr Leonie Bernhard (U12 bis 48 kg) ein: Trotz Starts in einer höheren Gewichtsklasse sicherte sie sich Platz 2.Die guten Leistungen der Nachwuchskämpfer stimmen positiv. Vor allem, wenn man an die Steirischen Meisterschaften der U12 Mitte März in Hausmannstätten denkt.