Kings-Sieg über Weiz

12.12.2016, 13:47 Uhr

Eishockey-Eliteliga. KSV bleibt ungeschlagen.

KSV Eishockey - Panthers Frohnleiten 7:4 (2:2, 1:1, 4:1). Tore: A. Stühlinger, Hoppl, Grüneis, Kravanja, Gaffal, Draschkowitz bzw. Laritz, Lehmann, Gratzer, Scheriau.Nach dem knappen Sieg in Weiz bekamen es die KSV Kängurus am Samstag mit den zuletzt sehr starken Panthers aus Frohnleiten zu tun. Bis zum letzten Drittel stand es 3:3 und gleich nach der letzten Pause gingen die Gäste sogar mit 4:3 in Führung. Eine Überraschung lag in der Luft, aber die Kapfenberger haben nochmal die Kurve gekratzt und siegten am Ende doch noch klar mit 7:4. "Am Ende ist uns doch die Kraft ausgegangen", sagte Panthers-Coach Bernd Jäger. Am Sonntag sind die Rattlesnakes zu Gast in Kapfenberg (17.30 Uhr).LE Kings - Bulls Weiz 6:2 (1:1, 3:1, 2:0). Tore: Mateicka, H. Rohrer (je 2), T. Weißensteiner, Groll bzw. Lamprecht, Zierer.Nach dem überraschenden 4:1-Sieg im Derby bei Zeltweg zeigten die LE Kings auch gegen den direkten Konkurrenten um einen Play-off Platz eine starke Vorstellung. Zwar gingen die Gäste mit 1:0 in Führung, doch Hannes Rohrer sorgte noch im ersten Drittel für den 1:1-Ausgleich. Ab dem zweiten Drittel gaben die Kings mächtig Gas, offensiv stark und in der Defensive mit einem Oliver Zirngast in Topform. Innerhalb von vier Minuten trafen die Kings dreimal zum 4:1-Zwischenstand. Nach einem Treffer der Gäste war es dann Goalgetter Peter Mateicka, der mit einem Doppelpack für den 6:2-Endstand sorgte. Am Sonntag geht es für das Team von Helmut Karel nach Hart zum Tabellenzweiten ATSE. -M. R.-