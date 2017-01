27.01.2017, 12:03 Uhr

Special Olympics World Winter Games.

In gut acht Wochen ist es so weit: Die Special Olympics World Winter Games werden am 19. März in Schladming offiziell eröffnet. Unter dem Motto "Herzschlag für die Welt" und getreu dem Special Olympics Eid "Lasst mich gewinnen! Aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann lasst es mich mutig versuchen" werden die Athleten aus aller Welt um Erfolge kämpfen und beweisen, dass sportlicher Ehrgeiz und Teamgeist weit über mentale Beeinträchtigung hinausgeht.Bereits 1993 war die Steiermark Austragungsort für die Special Olympics und ist nach den USA das einzige Land, das die Winterspiele ein zweites Mal zu Gast hat.Unter den in den Austragungsorten Schladming, Ramsau und Graz teilnehmenden 2.700 Athleten aus 107 Nationen stellt die Steiermark mit 321 Sportlern und Sportlerinnen die größte Delegation. Auch aus den Bezirken Leoben und Bruck-Mürzzuschlag sind zahlreiche Sportler in den verschiedenen Disziplinen am Start. So zählt etwa die Floorballmannnschaft der NMS Pestalozzi Leoben, die bei den Pre-Games im Vorjahr Gold gewonnen hat, zu den Mitfavoriten. Auf Schi alpin und Eisstocksport setzen die Athleten des Kapfenberger Vereins Sportbündel. Auch die Sportler der Lebenshilfe Leoben, der Lebenshilfe Trofaiach und des EVS Leoben wollen im Stocksport bei den "Heimspielen" in der Steiermark jubeln.