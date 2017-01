Niederlagen für die Eishockeydamen

31.01.2017, 10:34 Uhr

EWHL.

KMH Budapest – Neuberg Highlanders 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). Tore für Neuberg: Gallo, Pesendorfer. Lange hielten sich die Highlanders in Budapest tapfer und gingen zwischenzeitlich durch Tore von Jennifer Gallo und Jennifer Pesendorfer sogar mit 2:1 in Führung. Doch im letzten Abschnitt legten die Heimischen einen Gang zu und siegten noch knapp mit 4:2.Neuberg Highlanders – Eagles Südtirol 2:8 (2:3, 0:4, 0:1). Tore für Neuberg: Gallo, Ford. In Überzahl brachte Jennifer Gallo die Highlanders mit 1:0 in Führung. Nach dem Ausgleich der Gäste war es Emilie Ford, die für die erneute Highlanders-Führung sorgte. Damit war das Pulver auch schon verschossen, die Gäste siegten nach einem starken zweiten Drittel mit vier Treffern letztendlich klar mit 2:8. Damit bleiben die Highlanders am vorletzten Tabellenrang. -M. R.-