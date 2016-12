Schützenfest des KSV

19.12.2016, 11:47 Uhr

Eliteliga: Mateicka verlässt Leoben.

KSV Eishockey – Rattlesnakes Graz 11:0 (4:0, 6:0, 1:0). Tore: Winkler (3), Placek, Draschkowitz (je 2), Hoppl, A. Stühlinger, Wassermann, Koller.Klarer Heimsieg für die Kapfenberger gegen die Rattlesnakes Graz. Nach zwei Dritteln führten die Kängurus bereits mit 10:0, drei Tore gingen dabei auf das Konto von Lukas Winkler. Im letzten Abschnitt schalteten die Heimischen einen Gang zurück, das Spiel endete mit einem 11:0-Kantersieg. Damit liegen die Kapfenberger weiterhin ohne Niederlage klar auf Platz eins. Am 26. Dezember (19 Uhr) kommt es in Zeltweg zum Spitzenspiel zwischen dem EV Zeltweg und dem Spitzenreiter Kapfenberg.ATSE Graz – LE Kings 2:3 n.P. (0:1, 1:1, 1:0). Tore: Könönen, Mörtl bzw. H. Rohrer, R. Rohrer, Huppmann (P.).Vor dem Spiel am Sonntag in Graz gab es bei den LE Kings eine Hiobsbotschaft, Goalgetter Peter Mateicka verlässt den Verein. Mateicka wechselte nach Völkermarkt. Bitter in diesem Moment, geht es für die Kings doch noch um den Einzug ins Playoff. Wer jedoch gedacht hat, damit ist die Chance der Leobener endgültig geplatzt, wurde eines besseren belehrt. Der ATSE fand zwar vor allem im ersten Abschnitt die besseren Chancen vor, fand aber in Kings-Goalie Oliver Zirngast seinen Meister. Nach 60 Minuten stand es überraschend 2:2. Im alles entscheidenden Penaltyschießen war es Patrick Huppmann, der für den Treffer zum umjubelten 2:3 sorgte. Die Kings empfangen nun am Stefanitag (19.30 Uhr) die Panthers aus Frohnleiten. -M. R.-