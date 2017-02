Angestrebtes Ziel des Tourismusverbandes Bruck an der Mur

09.02.2017, 11:45 Uhr

Der TV Bruck sieht sich auch im Rahmen der Stadtvision 2030, einerseits als Unterstützer der Wirtschaft, andererseits als Imageträger für die Stadt.

Bruck an der Mur generiert den Großteil seiner Wertschöpfung aus Industrie und Gewerbe, kann aber mit einem Tourismus- und Freizeitangebot aufwarten, welches für einen Wirtschaftsstandort dieser Ausrichtung in der gesamten Region, ja landesweit einzigartig ist und ein Alleinstellungsmerkmal darstellt.Zusätzlich bildet der Tourismus in Bruck an der Mur eine zwar in ihrer monetären Dimension recht kleine, aber dafür positiv besetzte Wertschöpfungsmöglichkeit für die Stadt (Psychologie der Freizeit, Kultur, Kulinarik – alles positiv besetzte Themen und in Bruck erlebbar).Der verkehrstechnische Standortvorteil von Bruck bringt weitere positive Effekte auch in den Bereichen Tourismus und Freizeit mit sich.Wichtig jedoch: Nicht der Bekanntheitsgrad und die geografische Verortung von Bruck machen alleine den Wert sowie die Marke der Stadt aus. Vielmehr wird in Zukunft das Zusammenspiel der Spitzenleistungen und Qualitäten der diversen Produkte und Angebote entscheidend sein, um in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur, Verwaltung und Politik ganz oben zu stehen.

Präsentation und Bewerbung des auch überregional gesehen einzigartigen Angebotes von Bruck an der Mur als lebenswertes Herz (ist bereits im Logo des Tourismusverbandes integriert) der Steiermark:1. Historisch bedeutende Altstadt inklusive Schlossberg als Erholungs- und Veranstaltungsraum für Gäste (insbesondere auch Businessgäste), Präsentation eines urban-mediterranen Lebensstiles.1.1. Aber auch als dadurch positiv besetzter Lebens / Handels / Wohnraum.2. Achse Mur (Murterrassen, Murinsel, Lebensraum Mur) – Hauptplatz / Stadtzentrum – Schlossberg als in der Hochsteiermark einzigartiges urbanes Angebot für Einheimische und Gäste (innerstädtische Wertschöpfung für Gastronomie, Handel).3. Damit verbunden die Anknüpfung an das stadtnahe Erholungsgebiet Naturschutzzentrum Weitental als Imageträger (Wildtierauffangstation, Ridors Wald, Walking- Lauf- Wander- und Mountainbikegebiet vor den Toren der Stadt) für eine lebenswerte Stadt.4. Die Murinsel als Freizeitgebiet mit Anknüpfung an eines der touristisch wichtigsten Themen der Stadt, an den ...5. ... Murradweg. Dieser vermittelt neben der Altstadt mit dem großen Anteil an Tagestourismus und dem Seminar- und Businessgast das touristisch wichtigste Thema.6. Bildung einer Tourismusregion vom Hochschwab bis nach Bruck an der Mur als starker Tourismus- und Freizeitwirtschaftsraum der Steiermark.1. Das derzeitige Tourismus- und Freizeitangebot (Altstadt, Schlossberg, Mur, Murinsel) wird gezielt erweitert und einerseits als Wertschöpfungsmöglichkeit für Wirtschaft und Kommune ausgebaut, andererseits als Imagefaktor für eine lebenswerte Stadt nach Innen und Außen präsentiert. Für die jeweiligen Viertel / Stadtteile werden abgestimmte touristische Entwicklungs- und Vermarktungskonzepte entwickelt.2. Die Alleinstellungsmerkmale der Stadt (historische Altstadt, Schlossberg, Lage an der Mur) werden vom Tourismus noch mehr betont und als Imagefaktor für die Stadt beworben.3. Der Wirtschaftsfaktor Einkaufsgutschein wird vom Tourismusverband als eine Art lokale Währung mit Bindung an die städtische Wirtschaft / Handel massiv forciert.4. Das Naturschutzzentrum Weitental wird als Naherholungsgebiet und als Alleinstellungsmerkmal noch besser, allerdings mit der passenden Sensibilität (Natuschutzzentrum), vermarktet und als Teil des gesamtstädtischen Angebotes fixiert.5. Der Murradweg wird als Rückgrat für einen zeitgemäßen touristischen, auch täglichen Berufs- und Freizeitradverkehr klarer positioniert.6. Das touristische Veranstaltungsprogramm wird in das Kultur- und Sportleitbild der Stadt eingebaut und inhaltlich abgestimmt, innovative Veranstaltungsmodelle stellen das Hauptentwicklungspotenzial dar.7. Die Entwicklung einer professionell geführten Tourismusregion Bruck – Region Hochschwab auf Initiative des jetzigen TV Bruck wird angestrebt.8. Der Tourismus unterstützt nach seinen Möglichkeiten den Ausbau und die Verbesserung des Hotel- und Gastronomieangebotes, vor allem auch mit dem Fokus auf Business- und Tagungs / Seminargäste.9. Der Themenbereich Bildung & Kultur wird auch im Tourismusverband als wichtiger Imageträger für die Stadt mitvermarktet und unterstützt.